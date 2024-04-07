شكرا لقرائتكم خبر توعية بمخاطر الألعاب النارية بالتزامن مع العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حملة توعوية تحت شعار «#نبغاها_صفر»، تهدف لرفع الوعي لدى المجتمع بخطورة الألعاب النارية والوقاية من إصابات العين الناتجة عن اللعب بالألعاب النارية، ومن ثم تقليل معدل الاعتلال البصري والعمى في المملكة. وتتضمن الحملة حملات التوعية الصحية حول الأضرار الصحية المرتبطة باستخدام الألعاب النارية، وكيفية الحد من هذه المخاطر، كما تشمل أيضا نصائح حول كيفية الحفاظ على العيون والوقاية من الأضرار الناجمة عن استخدامها والمخاطر التي قد تسببها، كالحروق والتلف الدائم للعيون وفقدان البصر، إلى جانب تفعيل ركن توعوي في مجمع بارك أفنيو.

كانت هذه تفاصيل خبر توعية بمخاطر الألعاب النارية بالتزامن مع العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.