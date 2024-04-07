شكرا لقرائتكم خبر 1.56° متوسط ​​التغير الشهري في درجة حرارة السطح بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حلت السعودية في المركز 32 عالميا من حيث متوسط ​​التغير الشهري في درجة حرارة السطح بين فبراير 1940 وفبراير 2024، وذلك بحسب أطلس المناخ التفاعلي لكوبرنيكوس الذي أصدرته خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ.

يعد متوسط ​​درجة الحرارة العالمية للأشهر الـ12 الماضية (مارس 2023 - فبراير 2024) هو الأعلى على الإطلاق، حيث بلغ 0.68 درجة مئوية فوق متوسط ​​الفترة 1991 - 2020 و1.56 درجة مئوية فوق متوسط ​​ما قبل الصناعة في الفترة 1850 - 1900.

كان فبراير 2024 هو أدفأ شهر على الإطلاق على مستوى العالم، حيث بلغ متوسط ​​درجة حرارة الهواء السطحي ERA5 13.54 درجة مئوية، أي 0.81 درجة مئوية فوق متوسط ​​الفترة 1991 - 2020 لشهر فبراير و0.12 درجة مئوية فوق درجة حرارة فبراير الأكثر دفئا السابق، في 2016.

وهذا هو الشهر التاسع على التوالي الذي كان الأكثر دفئا على الإطلاق لهذا الشهر من العام.

متوسط ​​التغير الشهري في درجة حرارة السطح بين فبراير 1940 وفبراير 2024:

بولندا: +16.85 درجة مئوية

المجر: +15.73 درجة مئوية

ليتوانيا: +15.53 درجة مئوية

بيلاروسيا: +15.51 درجة مئوية

سلوفاكيا: +14.75 درجة مئوية

التشيك: +13.79 درجة مئوية

لاتفيا: +13.04 درجة مئوية

كرواتيا: +12.75 درجة مئوية

صربيا: +12.35 درجة مئوية

مولدوفا: +12.16 درجة مئوية

أوكرانيا: +11.74 درجة مئوية

رومانيا: +11.19 درجة مئوية

ألمانيا: +11.13 درجة مئوية

النرويج: +9.97 درجات مئوية

السويد: +8.86 درجات مئوية

فنلندا: +7.30 درجات مئوية

كوريا الجنوبية: +6.55 درجات مئوية

إيطاليا: +6.31 درجات مئوية

اليابان: +5.89 درجات مئوية

الولايات المتحدة الأمريكية: +5.60

درجات مئوية تركيا: +4.39 درجات مئوية

المملكة المتحدة: +4.24 درجات مئوية

فرنسا: +3.88 درجات مئوية

كندا: +3.39 درجات مئوية

الأرجنتين: +3.19 درجات مئوية

المكسيك: +3.02 درجات مئوية

إسبانيا: +2.62 درجة مئوية

البرتغال: +2.30 درجة مئوية

نيجيريا: +2.09 درجة مئوية

البرازيل: +1.84 درجة مئوية

روسيا: +1.61 درجة مئوية

السعودية: +1.56 درجة مئوية

مصر: +1.11 درجة مئوية

الإمارات العربية المتحدة: +1.06 درجة مئوية

الهند: +1.04 درجة مئوية

باكستان: +0.94 درجة مئوية

بنجلاديش: +0.32 درجة مئوية

منغوليا: -1.20 درجة مئوية

جرينلاند: -3.89 درجات مئوية

وفقا لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، 2024