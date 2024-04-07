شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة ونظيره الإندونيسي يناقشان سبل دعم الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الإندونيسية

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، في العاصمة المقدسة، نظيره الإندونيسي الدكتور بودي جونادي صادقين.وتبادل الوزيران الأحاديث الودية، ومناقشة الأمور الصحية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل دعم الخدمات وتبادل الخبرات.كما صحب وزير الصحة نظيره الإندونيسي في جولة على مستشفى الحرم، تعرف خلالها على الخدمات الصحية المقدمة والتقنيات الحديثة.كما أقام وزير الصحة الجلاجل طعام الإفطار، لوزير الصحة الإندونيسي والوفد المرافق له.واختتم وزير الصحة الإندونيسي الجولة بزيارة متحف المتحف الدولي للسيرة النبوية في أبراج الساعة بمكة المكرمة.كما اطلع على أقسام المعرض المتنوّعة والإبداعية.