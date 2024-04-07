شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيم لنقله 3 مخالفين لأمن الحدود بالقنفذة.. احذر العقوبة الرادعة والان نبدء بالتفاصيل

نظام أمن الحدود في السعودية

عقوبة مخالفات نظام أمن الحدود

الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة محافظة القنفذة، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبته 3 مخالفين لنظام أمن الحدود.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ونقلهم إلى النيابة العامة.وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة.وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وتعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.كما حث على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.