شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار حتى الـ 11 مساء.. "الأرصاد" يكشف طقس الرياض ومكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر، مشيرا إلى هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، تستمر حتى الساعة 11 مساءً.
وبين أن الحالة تشمل محافظات (الدوادمي، الرين، القويعية، عفيف، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، حريملاء، شقراء، ضرما، مرات).
ولفت إلى أن الحالة تشمل محافظات، الخرمة، ورنية، وتربة، والمويه. This is a Twitter Status:
الإنذار
أمطار غزيرة
•نهاية الحالة: 23:00
(الخرمة - رنية - تربة - المويه) This is a Twitter Status— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion)
وبين أن الحالة تشمل محافظات (الدوادمي، الرين، القويعية، عفيف، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، حريملاء، شقراء، ضرما، مرات).
طقس الرياض ومكة المكرمةوبخصوص منطقة مكة المكرمة، نبه مركز الأرصاد، من أمطار غزيرة تستمر أيضا حتى الساعة 11 مساءً.
ولفت إلى أن الحالة تشمل محافظات، الخرمة، ورنية، وتربة، والمويه. This is a Twitter Status:
الإنذار
أمطار غزيرة
•نهاية الحالة: 23:00
(الخرمة - رنية - تربة - المويه) This is a Twitter Status— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion)
#الأرصاد:— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 6, 2024
الإنذار 🔴
أمطار غزيرة
•نهاية الحالة: 23:00
(الخرمة - رنية - تربة - المويه) pic.twitter.com/Kg7vBMAzgj