أمطار حتى الـ 11 مساء.. "الأرصاد" يكشف طقس الرياض ومكة المكرمة

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر، مشيرا إلى هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، تستمر حتى الساعة 11 مساءً.وبين أن الحالة تشمل محافظات (الدوادمي، الرين، القويعية، عفيف، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، حريملاء، شقراء، ضرما، مرات).وبخصوص منطقة مكة المكرمة، نبه مركز الأرصاد، من أمطار غزيرة تستمر أيضا حتى الساعة 11 مساءً.ولفت إلى أن الحالة تشمل محافظات، الخرمة، ورنية، وتربة، والمويه. This is a Twitter Status:الإنذارأمطار غزيرة•نهاية الحالة: 23:00(الخرمة - رنية - تربة - المويه) This is a Twitter Status— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion)