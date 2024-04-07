35 % سفلتة مخططات المنح بالجوف

كشفت أمانة منطقة الجوف عن وصول نسبة الإنجاز في مشروعات سفلتة مخططات المنح في نطاق الأمانة والبلديات التابعة إلى 35 %، مشيرةً إلى تقدم وتيرة أعمال السفلتة في عددٍ من المخططات منها الربوة وشرق سوق الجملة وغرب اللقائط. وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن سفلتة مخططات المنح تأتي ضمن أولويات توفير الخدمات البلدية للأهالي والتوسع فيها، وفقاً لتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأشار الشرعان إلى أن أعمال سفلتة مخططات المنح تشمل 18 مخططًا موزعة على مدن وقرى منطقة الجوف ومحافظاتها ومراكزها.
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