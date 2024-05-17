وهذا التقاطع هو التقاطع رقم 3 على طريق الملك عبدالله وجميعها كانت مشاريع متعثرة وقد أنجز منها 2 ، وتبقى 3 هي تحت المتابعة.
جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة 26 لعام 1445 من طلاب جامعة الملك خالد، في مقر الجامعة بالفرعاء، بحضور أكثر من 15 ألف طالب وطالبة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير يوجه بفتح الحركة المرورية بتقاطع أحد الجسور المؤدية لجامعة الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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