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أمير عسير يوجه بفتح الحركة المرورية بتقاطع أحد الجسور المؤدية لجامعة الملك خالد

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وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ورئيس تطويرها، فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بفتح الحركة المرورية بتقاطع جسر طريق الملك عبدالله - المطار المؤدي الى جامعة الملك خالد بالفرعاء.

وهذا التقاطع هو التقاطع رقم 3 على طريق الملك عبدالله وجميعها كانت مشاريع متعثرة وقد أنجز منها 2 ، وتبقى 3 هي تحت المتابعة.

جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة 26 لعام 1445 من طلاب جامعة الملك خالد، في مقر الجامعة بالفرعاء، بحضور أكثر من 15 ألف طالب وطالبة.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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