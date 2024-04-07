تراند اليوم : تعليق جديد من "وزير الدفاع الإسرائيلي" بشأن مواجهة الرد الإيراني بعد استهداف قنصلية طهران في دمشق

صحيفة الخليج 365: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأحد، اكتمال الاستعدادات للرد على أي سيناريو قد يحدث في مواجهة إيران.

وأصدر مكتب غالانت البيان بعد أن عقد "تقييما لموقف العمليات"مع كبار ضباط الجيش.

وأضاف مكتبه في البيان "إثر اكتمال التقييم، أكد الوزير غالانت على أن مؤسسة الدفاع أكملت الاستعدادات للردود في حالة وقوع أي سيناريو قد يستجد في مواجهة إيران".

وبلغت التوترات حدا غير مسبوق خلال الأيام الماضية لاسيما عقب الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأثار التهديد الإيراني بالرد على إسرائيل جراء الهجوم الذي طال قادة عسكريين إيرانيين في دمشق، مخاوف من نقل الصراع إلى "مستوى مختلف" باندلاع حرب مباشرة بين الجانبين، خاصة مع تصاعد مستوى التوتر بين طهران وتل أبيب في الآونة الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق.