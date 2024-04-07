شكرا لقرائتكم خبر عن دخول مجاني.. تمديد "سوق الموسم" بالدرعية حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت أن السوق يفتح أبوابه أمام الجمهور من الساعة 9 مساء حتى 2 صباحًا.

أركان السوق يحتوي السوق على 15 منطقة وعلى مساحة كبيرة، إلى جانب إقامة العديد من ورش العمل، كما يتميز بتصميمه الخلاب والعديد من المنتجات التي تهم العائلة والأفراد.

ويوفر السوق تجربة حداثة اندمجت مع التراث، وأكشاك بائعي الأطعمة والملابس، وحرفًا يدوية ومتجرًا للهدايا قبل العيد، والكثير من الأركان والفعاليات.

و يعد سوق الموسم، إرثا هاما للمنطقة بتصميم حديث وأنيق، حيث يجمع التجار المحليين والإقليميين للتجارة في قلب الدرعية.

لذلك أعادت هيئة تطوير بوابة الدرعية السوق، لإحياء تراث السوق في نسخته الثانية بعد نجاح محقق في النسخة الأولى، ويسلط السوق الضوء على الأثر في التنمية الاقتصادية للدولة الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات "سوق الموسم" بموسمه الثاني، عن تمديد فترة السوق والفعاليات المصاحبة حتى 14 إبريل بدخول مجاني، نظرا للإقبال المتزايد عليه.وأوضحت أن السوق يفتح أبوابه أمام الجمهور من الساعة 9 مساء حتى 2 صباحًا.يحتوي السوق على 15 منطقة وعلى مساحة كبيرة، إلى جانب إقامة العديد من ورش العمل، كما يتميز بتصميمه الخلاب والعديد من المنتجات التي تهم العائلة والأفراد.ويوفر السوق تجربة حداثة اندمجت مع التراث، وأكشاك بائعي الأطعمة والملابس، وحرفًا يدوية ومتجرًا للهدايا قبل العيد، والكثير من الأركان والفعاليات.و يعد سوق الموسم، إرثا هاما للمنطقة بتصميم حديث وأنيق، حيث يجمع التجار المحليين والإقليميين للتجارة في قلب الدرعية.لذلك أعادت هيئة تطوير بوابة الدرعية السوق، لإحياء تراث السوق في نسخته الثانية بعد نجاح محقق في النسخة الأولى، ويسلط السوق الضوء على الأثر في التنمية الاقتصادية للدولة السعودية الأولى،وإشراك الزوار المحليين بتجربة ثرية ونادرة ومتنوعة.