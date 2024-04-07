شكرا لقرائتكم خبر عن حشود مليونية بالمسجد الحرام في ليلة 29 رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أجواء إيمانية

أئمة المسجد الحرام

الدمام - شريف احمد - احتشد المصلون بأعداد كثيفة لأداء صلاة العشاء والتروايح بالمسجد الحرام في مشهد مليئ بالروحانيات، مع اقتراب وداع الشهر المبارك.ووثقت عدسات الكاميرات اكتظاظ المسجد الحرام ومحيطه بالمصلين في الليلة الـ29 من شهر رمضان.ظهرت مشاهد الأجواء الإيمانية والروحانية التي تحف البيت العتيق خلال صلاة التراويح، وسط جهود جميع الجهات الحكومية العاملة على سهولة الحركة داخل وخارج المسجد الحرام، ودخول المصلين والمعتمرين بسلاسة وفق الأماكن المخصصة للصلاة وأداء المناسك وتهيئة الأماكن لهم لأداء الصلوات مع تفعيل كامل الخدمات والتسهيلات.وكذلك توفير خدمات سقيا زمزم وجميع وسائل الراحة والسكينة، التي تمكن قاصدي المسجد الحرام من أداء الصلوات والعبادات بكل سهولة ويسر.يؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة 29 بالمسجد الحرام، فضيلة الشيخ: بدر بن محمد التركي.فيما سيؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة 30 بالمسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور: الوليد بن خالد الشمسان، في حال إكمال الشهر الفضيل.