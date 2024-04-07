5 ملايين مستفيد من هدية في رمضان

قدمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية خلال شهر رمضان خدماتها لنحو 5 ملايين معتمر ومصلٍّ وزائر، مع نهاية الشهر الفضيل وتتضمن الخدمات وجبات الإفطار والسحور للصائمين، وتوزيع عبوات سقيا الماء المبردة، والضيافة السعودية ، وتوزيع هدايا البرامج التوجيهية، وخدمة المصلين في المصليات المؤقتة، ومبادرة نسك عناية للإرشاد المكاني والتوجيه، وتوزيع المصاحف في برنامج هدية الحاج والمعتمر، وتوزيع الهدايا الإبداعية للمعتمرين والمصلين. كما تشتمل على تنفيذ الوكالات والكفارات بالنيابة عن ضيوف الرحمن، وإثراء تجربة الضيف، ورعاية الأطفال التائهين بمركز الجمعية في المسجد النبوي الشريف في 45 نقطة اتصال لها بضيوف الرحمن.

رؤية وطنية

قال رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي لـ«دوت الخليج» إن الجمعية تعمل على خطط استراتيجية شاملة تهدف من خلالها إلى تعزيز مكانة القطاع غير الربحي وتؤكد أهميته وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية جزءً من هذه المنظومة ممثلة لقطاع حيوي يسعى للمساهمة في تحقيق رؤية وطنية طموحة، ورفع نسبة القطاع غير الربحي 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وموائمة دورها أهدافها الاستراتيجية مع أهداف برامج الرؤية الثلاث برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج التحول الوطني وبرنامج جودة الحياة.

منافذ حدودية

أوضح المرزوقي أن للجمعية تواجد واسع في نقاط اتصالها بضيوف الرحمن، وتبدأ في خدمتها من في المنافذ الحدودية البرية بمنافذ البطحاء، والرقعي، وسلوى، وجديدة عرعر، والحديثة، وحالة عمار، وجسر الملك فهد، ومنفذ الربع الخالي، وفي مكة المكرمة بالمسجد الحرام وساحاته، ومشعر عرفات، ومداخل مكة المكرمة، ومواقف سيارات المعتمرين والمصلين، ومطار الملك عبدالعزيز، وفي المدينة المنورة بالمسجد النبوي وساحاته، ومركز رعاية الأطفال التائهين تحت مقبرة البقيع، ومسجد ذي الحليفة الميقات، ومسجد قباء، وفي جدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وصالة الحجاج، ويعمل على تقديم الخدمات 1800 مضيفًا ومضيفة كموظفين موسميين في خدمة ضيوف الرحمن.

تمكين المتطوعين

أشار المرزوقي الى أن للتطوع في الجمعية أهمية كبيرة ويحظى باهتمام ودعم من مجلس الإدارة، بتمكين المتطوعين وتسهيل كافة السبل والإجراءات اللازمة بهدف المساهمة الفاعلة من الجمعية في الوصول إلى هدف الرؤية الطموحة في التطوع عدد مليون متطوع في 2030.