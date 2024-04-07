شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الصفا بمكة المكرمة، مغرب اليوم، محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.

وتم هذا الاستقبال بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع سمو ولي العهد.

وحضر الاستقبال ومأدبة الإفطار، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الأستاذ نواف المالكي.

كما حضر الاستقبال من الجانب الباكستاني، معالي وزير الخارجية السيد محمد إسحاق دار ، ومعالي وزير الدفاع خواجة محمد آصف ، ووزير المالية السيد محمد أورنجزيب ، ومعالي وزير الإعلام السيد عطا الله ترار ، ورئيس وزراء البنجاب السيدة مريم نواز شريف ، ونجل دولة رئيس الوزراء السيد حمزة شريف، ونجل دولة رئيس الوزراء السيد سليمان شريف، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.

كما حضر الاستقبال من الجانب البحريني، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد، ومعالي الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد، ومعالي العقيد الركن الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة المرافق العسكري لسمو ولي العهد.