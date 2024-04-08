تراند اليوم : شاهد.. بردية كثيفة على عفيف غرب الرياض

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو البردية الكثيفة التي هطلت اليوم الأحد، على عفيف غرب منطقة الرياض.

وأظهر الفيديو الذي وثقه المواطن نواف الرحيمي، كيف حول البرد الأرض إلى اللون الأبيض، فيما تجول المواطنون وسط البردية للاستمتاع بالأجواء.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.