الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بتوقعاته لحالة الطقس اليوم.

وتشير التوقعات إلى احتمالية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مما قد يسبب جريان السيول، وقد تصاحب هذه الأمطار بزخات من البرد ورياح نشطة، مما يزيد من اثارة الأتربة والغبار في بعض مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية.

ومن الممكن أيضًا أن يتشكل الضباب في بعض المناطق الجبلية في تلك المناطق.

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