شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" تضبط 3 أشخاص لارتكاب مخالفة رعي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف قوات الأمن بالمملكة مجهوداتها لمواجهة كل المخالفات وعمليات الترويج وتهريب المخدرات.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة رعي (150) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

