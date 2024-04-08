المحكمة العليا: غدًا الثلاثاء مكملًا لشهر رمضان

أعلنت المحكمة العليا، مساء اليوم الاثنين 8 أبريل 2024، أن غدًا الثلاثاء 9 أبريل هو المكمل لشهر رمضان المبارك، وأن الأربعاء 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وذلك بعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم. وتقدمت المحكمة العليا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعية الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن ينصر دينه ويعلي كلمته.
وقد جاء قرار المحكمة العليا استنادًا إلى:
- عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين 8 أبريل 2024.
- حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين”.
- قرار المحكمة العليا رقم (180/هـ) وتاريخ 29/8/1445هـ، الذي حدد غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ هو يوم الاثنين 1/9/1445هـ الموافق 11/3/2024م.
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