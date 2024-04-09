شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة ترفيهية متنوعة.. 13 موقعًا لاحتفالات العيد في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك أمانة منطقة الرياض أهالي العاصمة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بحزمة متنوعة من البرامج وأنشطة ترفيهية ومسابقات في عدة مواقع موزعة على أرجاء المدينة أعدتها الأمانة لمشاركة المجتمع الفرح بهذه المناسبة السعيدة.

وأكدت الأمانة أنه رُوعي في اختيار المواقع سهولة الوصول إليها، ومدى إقبال الزوار عليها، ووجود عدد كبير من المواقف، وكبر المساحة، وتوافر الخدمات، إلى جانب مناسبة الموقع لإقامة الفعاليات والأنشطة الاجتماعية.

وستقام الفعاليات في 13 موقعاً بحدائق ومنتزهات: السويدي، والأمير عبدالعزيز بن عياف، والقادسية، والمونسية 5، وعكاظ، وضاحية لبن، والرائد 1، والسنابل، وحطين 2، وأبي ذر الغفاري، وحي الندوة، والسعادة، والمركز الإداري بالحاير. العروض الفلكلورية وشملت الفعاليات تسعة جوامع صباح العيد هي: العز بن عبدالسلام، والعواد، والغزي، وذو النورين، والقفاري، والمسلم، والمرشد، والعجلان، وأم عبدالله، إضافة إلى تنظيم فعالية الحوامة في 28 موقعاً تنوعت بين الحدائق والمتنزهات والجوامع.

وتبدأ رحلة زوار الفعاليات بالاستقبال والترحيب، ثم مشاهدة العروض الفلكلورية، وحضور ليالي العيد المتلألئة بالزينة والإضاءات، وتجربة الطفل، والألعاب الكرنفالية، مع مراعاة توفير مناطق للتصوير والجلسات والمأكولات والمشروبات.