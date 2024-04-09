56 مخالفة لأسواق النفع بنجران

كثف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، جولاته الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، وذلك ضمن خطته لاستعدادات عيد الفطر.

وشملت الخطة أسواق الخضار والفواكه والمسالخ وأسواق الماشية وسوق التمور ومدى وفرة السلع والمنتجات وتغطيتها خلال شهر رمضان المبارك وتطبيق الاشتراطات وضبط المخالفات.

وأكد فرع البيئة، على تشديد الرقابة الميدانية، خلال الفترة السابقة والجارية، على فترات صباحية ومسائية على أسواق النفع العام والبالغ عددها 20 سوق، والمسالخ الحكومية والخاصة والبالغ عددها 45 مسلخا.

وخلال شهر رمضان المبارك نفذت البيئة أكثر من 1113 جولة رقابية، بمنطقة نجران، نتج عنها رصد 56 مخالفة، وما زالت الجولات مستمرة للحفاظ على الصحة العامة وتحسين الخدمات بأسواق النفع العام والمسالخ.