شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحت تعزيز أوجه التعاون مع الرئيس التركي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وبادله ولي العهد التهنئة، سائلا المولى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

استعراض العلاقات الثنائية

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك وفرص تطويره في عدد من المجالات.

بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.