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شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوس" يحصد اللقب.. أسماء الفائزين بمسابقة "المهرة" الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حقّقْ لقب "المهرة" في نسختها التاسعة، المتسابق "عصام محمد الأحوس" من المملكة السعودية.
وأعلنت إذاعة القرآن الكريم الستار على الفائزين بجوائز المسابقة الرمضانية، التي أُقيمت في نسختها التاسعة، بالتعاون مع جمعية "خيركم" لتعليم القرآن وتحفيظه، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون "محمد بن فهد الحارثي".
وتنافس في حلقتها النهائية 7 متسابقين من "السعودية ومصر وليبيا واليمن وباكستان"، ونُقِلت تفاصيلها على الهواء مباشرة من مسرح الإذاعة بالرياض.
وحل المتسابق محمد عبدالفتاح محمد من مصر، كان ثانيًا ونال 40 ألف ريال، وحلّ ثالثًا المتسابق محمد إبراهيم الفقيه من المملكة السعودية بمبلغ 25 ألف ريال.
وحقّق المركز الرابع المتسابق عبدالصمد علي القطابي من اليمن وحصل على 20 ألف ريال.
أما المركز الخامس فكان من نصيب المتسابق محمود محمد طمان وحصل على 15 ألف ريال، وحقّق المتسابق الليبي عبدالوهاب عمر فائز المركز السادس وجائزة 10 آلاف ريال.
وكان المركز السابع من نصيب المتسابق الباكستاني عيسى محمد ناصر، وحصل على جائزة 5 آلاف ريال، فيما حصل كل متسابق لم يصل إلى حلقة الختام على 1000 ريال.
10 آلاف متسابقوقال مدير عام إذاعة القرآن الكريم فيحان بن محمد السبيعي تنافس على جوائز المسابقة في نسختها الحالية أكثر من 10 آلاف متسابق من أبناء المملكة والمقيمين فيها، اختارت منهم لجان الفرز 63 متسابقًا ليحضروا إلى مقر المسابقة وينافسوا على الهواء مباشرة.
وأضاف: ضمّت المسابقة فرعًا لتلاوات المتصلين، وجرى تكريم 30 متصلًا تفاعلوا مع البرنامج بتلاواتهم المتقنة، وفرعًا آخر للماهرات، يتم فيه اختيار فائزتين يوميًّا، وتُكَرّم كل واحدة بجائزة مقدارها 1000 ريال.
وتابع: بلغ عدد المتقدمات للمشاركات في مسابقة الماهرات قبل الفرز أكثر من 30 ألف متقدمة، وجرى تكريم 60 ماهرة، ونعمل على إعداد نسخة استثنائية في النسخة العاشرة.
15 مليون مشاهديشار إلى أن مسابقة "المهرة" كانت انطلقت في عام 2016، وتتكون لجنة التحكيم من أبرز القراء والمقرئين في المملكة العربية السعودية، وهم: صابر عبدالحكيم، ويوسف الدوسري، وأحمد العبيدي.
وحظيت في نسخة هذا العام بمتابعة البث المرئي وتجاوزه حاجز 15 مليون مشاهد، كما تجاوز عدد ظهور للتغريدات على منصة "إكس" 30 مليون ظهور، في كرنفال رمضاني أقيم طيلة الشهر الكريم.
وأعلنت إذاعة القرآن الكريم الستار على الفائزين بجوائز المسابقة الرمضانية، التي أُقيمت في نسختها التاسعة، بالتعاون مع جمعية "خيركم" لتعليم القرآن وتحفيظه، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون "محمد بن فهد الحارثي".
وتنافس في حلقتها النهائية 7 متسابقين من "السعودية ومصر وليبيا واليمن وباكستان"، ونُقِلت تفاصيلها على الهواء مباشرة من مسرح الإذاعة بالرياض.
أسماء الفائزينوحقّقْ لقب "المهرة" في نسختها التاسعة، المتسابق عصام محمد الأحوس من السعودية، وجائزته 50 ألف ريال.
وحل المتسابق محمد عبدالفتاح محمد من مصر، كان ثانيًا ونال 40 ألف ريال، وحلّ ثالثًا المتسابق محمد إبراهيم الفقيه من المملكة السعودية بمبلغ 25 ألف ريال.
وحقّق المركز الرابع المتسابق عبدالصمد علي القطابي من اليمن وحصل على 20 ألف ريال.
أما المركز الخامس فكان من نصيب المتسابق محمود محمد طمان وحصل على 15 ألف ريال، وحقّق المتسابق الليبي عبدالوهاب عمر فائز المركز السادس وجائزة 10 آلاف ريال.
وكان المركز السابع من نصيب المتسابق الباكستاني عيسى محمد ناصر، وحصل على جائزة 5 آلاف ريال، فيما حصل كل متسابق لم يصل إلى حلقة الختام على 1000 ريال.
10 آلاف متسابقوقال مدير عام إذاعة القرآن الكريم فيحان بن محمد السبيعي تنافس على جوائز المسابقة في نسختها الحالية أكثر من 10 آلاف متسابق من أبناء المملكة والمقيمين فيها، اختارت منهم لجان الفرز 63 متسابقًا ليحضروا إلى مقر المسابقة وينافسوا على الهواء مباشرة.
وأضاف: ضمّت المسابقة فرعًا لتلاوات المتصلين، وجرى تكريم 30 متصلًا تفاعلوا مع البرنامج بتلاواتهم المتقنة، وفرعًا آخر للماهرات، يتم فيه اختيار فائزتين يوميًّا، وتُكَرّم كل واحدة بجائزة مقدارها 1000 ريال.
وتابع: بلغ عدد المتقدمات للمشاركات في مسابقة الماهرات قبل الفرز أكثر من 30 ألف متقدمة، وجرى تكريم 60 ماهرة، ونعمل على إعداد نسخة استثنائية في النسخة العاشرة.
15 مليون مشاهديشار إلى أن مسابقة "المهرة" كانت انطلقت في عام 2016، وتتكون لجنة التحكيم من أبرز القراء والمقرئين في المملكة العربية السعودية، وهم: صابر عبدالحكيم، ويوسف الدوسري، وأحمد العبيدي.
وحظيت في نسخة هذا العام بمتابعة البث المرئي وتجاوزه حاجز 15 مليون مشاهد، كما تجاوز عدد ظهور للتغريدات على منصة "إكس" 30 مليون ظهور، في كرنفال رمضاني أقيم طيلة الشهر الكريم.