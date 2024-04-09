شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يُعلن نجاح خطة شهر رمضان بالحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية