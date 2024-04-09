شكرا لمتابعة خبر عن كلمة خادم الحرمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كلمة للمواطنين هنأهم فيها بمناسبة حلول ‎عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ.

وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمة القاها نيابه عنه وزير الإعلام سلمان الدوسري: “نشكر المولى سبحانه وتعالى أن بلغنا عيد الفطر والذي تتجسد فيه معاني التواد والتراحم، ونشكر المولى سبحانه وتعالى أن بلغنا عيد الفطر والذي تتجسد فيه معاني التواد والتراحم”.

وأضاف خادم الحرمين في كلمته “أهنئكم بعيد الفطر المبارك ونحمد الله الذي أتم علينا شهر رمضان ونسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام”.

وتابع “لقد أنعم الله علينا في بلادنا المملكة العربية السعودية بنعمٍ كثيرة منها نعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف وشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما”.

وأردف “نحمد الله تعالى الذي منّ على ملايين المعتمرين، في شهر رمضان المبارك، بأداء مناسك العمرة بسهولة ويسر بفضل الله، ثم بالجهود المتواصلة التي بذلتها قطاعات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن، تسهيلاً لأداء عباداتهم، والقيام بنسكهم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال”.

واستكمل “إذ نستقبل عيد الفطر المبارك هذا العام، لنؤكد ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة، وإنهاء معاناته بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة والعيش بأمان، ونرجو الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها، بمنّه وكرمه سبحانه.ز وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.