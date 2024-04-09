شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة جدة" تضبط مسدسات صيد بحري محظورة بحوزة مخالفين بخليج سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت فرق الرقابة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، بالتعاون مع دوريات حرس الحدود بالمحافظة من ضبط مخالفين لأنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن موظفي الثروة السمكية بجدة خلال الجولة الميدانية لفِرَق قسم الثروة السمكية بخليج سلمان، باشروا بلاغًا عن 3 متنزهين يمارسون الصيد بمسدسات بحرية؛ مخالفين بذلك نظام الزراعة.





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وأوضح أن فرق الرقابة صادرت الأدوات المخالفة، بالإضافة إلى مصادرة "المصيد" أكثر من 4 كيلوجرام وتسليمها الى الجمعية الخيرية بجدة ، واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة.

وأضاف "الخليف" أن حظر هذه الأنواع أدوات الصيد؛ يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ وأكد استمرارَ وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة، حفاظًا على الثروات المائية الحية.

وفي سياق متصل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس أحمد بن محمد الحارثي، أن الوزارة أعلنت عن بدء موسم حظر صيد أسماك "الناجل والطرادي" على ساحل البحر الأحمر، بدءاً من 1 أبريل الحالي ولمدة شهرين بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر، وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.