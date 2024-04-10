تراند اليوم : تفاصيل عرض جديد من نادي الاتحاد لضم اللاعب المصري " محمد صلاح"

صحيفة الخليج 365: كشف موقع " غول " أن نادي الاتحاد يجهز عرضا جديدا من أجل التعاقد مع اللاعب المصري " محمد صلاح" جناح ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح أن عرض الاتحاد يبلغ 70 مليون جنيه إسترليني، للتوقيع مع صلاح خلال الميركاتو المقبل، بعيدا عن الاتفاقات الخاصة باللاعب نفسه.

وأشار الموقع إلى أن عقد صلاح مع الريدز ينتهي في صيف 2025، ما قد يدفع النادي الإنجليزي للاستفادة ماديا من النجم المصري قبل رحيله مجانا بعد عام ، ولم يعلن صلاح بأي طريقة موقفه من الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

وكان الاتحاد قريبا من التعاقد مع صلاح الصيف الماضي، حيث أرسل النادي السعودي عروضا تقترب من 200 مليون إسترليني، إلا أن يورغن كلوب مدرب ليفربول رفض التخلي عن اللاعب المصري.