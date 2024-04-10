شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إقبال الأهالي على جوامع جدة لأداء صلاة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت المصليات والجوامع التي تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة جدة والتي بلغت 776 جامعًا ومصلى، إقبالًا كبيرًا من الأهالي، وسط مظاهر الفرح بينما أصواتهم تتعالى بالتكبيرات احتفاءً بالعيد السعيد.

ورصدت عدسة " اليوم " تلك المظاهر والتي تملئها السعادة والبهجة، وكانت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مدن المملكة لعام 1445هـ بعد 15 دقيقة من وقت الإشراق "حسب تقويم أم القرى" في جميع مدن ومحافظات المملكة. صلاة العيد وكان وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فروع الوزارة في مناطق المملكة بمتابعة ما يصدر عن المركز من توقعات، والاكتفاء بإقامة صلاة العيد⁩ في الجوامع وعدم إقامتها في المصليات المكشوفة في المدن والمحافظات التي يتوقع فيها هطول الأمطار بإذن الله .

وذلك نظرًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة في يوم ⁧‫عيد الفطر⁩ لهذا العام 1445هـ .

