شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة العيد في قصر السلام بجدة والان نبدء بالتفاصيل

تهنئة بالعيد

الدمام - شريف احمد - أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة.وكان الحساب الرسمي لخادم الحرمين الشريفين على "إكس" نشر تهنئته بعيد الفطر المبارك.وقال خادم الحرمين الشريفين: أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونحمده سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان، وشرّفنا بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين.وتابع خادم الحرمين الشريفين: نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع.