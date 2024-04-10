السعودية | أمانة الجوف تنفد 4 آلاف زيارة رقابية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذت أمانة منطقة الجوف أكثر من 4000 زيارة رقابية على الأسواق والمولات والمنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة والتجميل خلال شهر رمضان المبارك، لضمان تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية وسلامة المواطن والمقيم.

وبيّنت الأمانة أن فرق الرقابة الميدانية ركزت خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك على صالونات الحلاقة، ومشاغل التزيين النسائي، ومحال الحلويات؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات، حيث تجاوز عدد الزيارات التفتيشية 500 زيارة، أسفرت عن ضبط 120 مخالفة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

وأكدت تواصل الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وتقديم البلاغات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي.