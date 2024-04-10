حريق داخل نفق الحرم - الروضة ولا إصابات

وباشرت إدارة المرور بالعاصمة المقدسة بقيادة مدير الإدارة العميد فواز منصور الحازمي موقع الحريق الذي نتج عنه دخان كثيف وشديد داخل الأنفاق.
ورصدت دوت الخليج التدخل السريع من مرور العاصمة المقدسة بإغلاق الطريق وإخلاء النفق فور وقوع حادث الحريق وتعديل مسار حركة المركبات مما ساهم بعدم وقوع إصابات ولله الحمد،
حيث تمت الاستعانة بمواطير دفع الهواء وطرد الدخان من قوات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة لشفط الدخان الكثيف وغاز ثاني أكسيد الكربون الناجم من الحريق والتي كادت أن تتسبب بعواقب وخيمة
لقائدي المركبات والمارة بالنفق.
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