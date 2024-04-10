شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الشؤون الدينية تثري تجربة القاصدين بالدروس التوجيهية في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرعت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ في تنفيذ خطتها لاثراء التجربة الدينية للمصلين والمعتمرين والقاصدين والزائرين للحرمين الشريفين خلال ايام عيد الفطر المبارك؛وسط أجواء روحانية وبيئة إيمانية؛ استمر القاصدين والزائرين و المصلين التوافد على الحرمين الشريفين في اول يوم من ايام عيد الفطر المبارك بالحرمين.

بعد أن منَّ الله عليهم بالصيام والقيام، والتمام والكمال؛ لاداء الصلاة والعمرة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي.

كثافة المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وشهد المسجد الحرام والمسجد النبوي كثافة في عدد المصلين والزائرين، الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لأداء صلاة عيد الفطر المبارك مكبِّرين؛ امتثالًا لقول الحق -جل وعلا-:﴿وَلِتُكمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُم وَلَعَلَّكُم تَشكُرونَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، حيث اكتضت بهم جنبات الحرمين الشريفين وساحتيهما، والطرق المؤدية إليهما، في صورة تعكس وحدة المسلمين وتلاحمهم، وابتهاجهم بالعيد السعيد.

وسخرت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي كامل طاقتها وإمكاناتها الدينية؛ لإثراء المصلين والزائرين، وتوجيههم وإرشادهم وتوعيتهم دينيًا، إضافة إلى الإجابة عن تساؤلاتهم الشرعية، عبر مواقع إجابة السائلين، الذي يقوم عليها جلة من أصحاب الفضيلة العلماء، معزَّزين بمترجمين مؤهلين. واستقبل منسوبي الرئاسة الاطفال بتوزيع الحلوى مشاركتهم سعادتكم ببهجة العيد. ترجمة الخطبة لعدة لغات وقد قامت الرئاسة بتنفيذ خطتها المعدة ليوم العيد، وترجمة خطبة العيد من الحرمين إلى اللغات العالمية المتعددة؛ لإثراء تجربة المصلين والزائرين، وإفادتهم بهدايات الخطبة ومضامينها، وبثها مترجمة عبر منصة: "منارة الحرمين"، والتطبيقات الذكية؛ لإيصال رسالة الحرمين الوسطية، وسماحة الإسلام ورحمته واعتدال منهجه إلى العالم. وكانت جموع المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي قد ادت ، صلاة عيد الفطر المبارك وسط أجواء روحانية وإيمانية مفعمة بالبهجة والأمان والطمأنينة.

وكانت جموع المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي قد ادت ، صلاة عيد الفطر المبارك وسط أجواء روحانية وإيمانية مفعمة بالبهجة والأمان والطمأنينة.