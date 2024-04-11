شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق اليحيى يتابع سير العمل بجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الأربعاء، على سير العمل بصالات الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وأقسام الجوازات في صالات العمرة، وذلك للاطلاع على سير العمل، ومتابعة أداء العاملين، وإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن.وقدّم الفريق اليحيى التهاني والهدايا للمسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حاثًا منسوبي الجوازات على أداء مهامهم المنوطة بهم بدقة وإتقان، ومواصلة جهودهم التي بذلوها في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان.