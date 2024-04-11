شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تهيئ المرافق وتضاعف جهود الرقابة خلال إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكملت أمانة محافظة جدة استعداداتها اللازمة في تهيئة المرافق السياحيَّة بالمدينة كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي، بجانب تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية خلال عيد الفطر المبارك.
ورفعت قطاعات أمانة جدة وبلدياتها الفرعية مستوى التنسيق والجاهزية استعدادا لموسم العيد، والتي تتضمن استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة على هذه المرافق والمتابعة الدائمة لها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بجانب استكمال خطة الرقابة الموسمية لمتابعة المنشآت الغذائية والصحية والتجارية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.
تكثيف الجهود الميدانيةوأوضحت الأمانة أن جميع قطاعاتها المعنية والبلديات التابعة كثفت من جهودها الميدانية لخدمة المتنزهين وزوار المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة وعلى امتداد الكورنيش، بالإضافة لاستكمال الخطة الموسمية لأعمال الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية، والتي تستهدف المراكز الكبرى، والمنشآت الغذائية على الواجهة البحرية والمحاور والشوارع الرئيسة والفرعية، وكذلك استراحات الأسماك ومحال بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها، إلى جانب محال بيع التمور والحلويات والمكسرات والملاحم والمطابخ ومحال بيع الدواجن والخضار، فضلاً عن صوالين الحلاقة التي تنشط بشكل أكبر مع قرب حلول العيد.
ورفعت قطاعات أمانة جدة وبلدياتها الفرعية مستوى التنسيق والجاهزية استعدادا لموسم العيد، والتي تتضمن استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة على هذه المرافق والمتابعة الدائمة لها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بجانب استكمال خطة الرقابة الموسمية لمتابعة المنشآت الغذائية والصحية والتجارية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.