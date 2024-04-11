شكرا لقرائتكم خبر عن غذائية وطبية.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات جديدة في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

مركز الغسيل الكلوي

توزيع التمور

الجهود الإغاثية والإنسانية

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 243 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 1.398 فردًا.وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى السودان.كما قدم المركز أمس الأول 724 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 3.760 فردًا.وفي اليمن، زار فريق من المركز اليوم, مرضى مركز الغسيل الكلوي في محافظة المهرة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور عدد من المسؤولين.وجرى خلال الزيارة الاطمئنان على المرضى والاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز لأمراض الكلى وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وتقديم بعض الهدايا للمرضى بهذه المناسبة.كما وزع المركز أمس الأول 2.000 كرتون من التمر في محافظة تعز، استفاد منها 12.000 فرد من الفئات المحتاجة، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية.وقدم أمس الأول 3.000 كرتون تمر للأسر المحتاجة والنازحة في مديريتي تبن والحوطة بمحافظة لحج، يستفيد منها 18.000 فرد.في نفس السياق، وزع مركز الملك سلمان أمس الأول 17.120 كيسًا من الأرز للفئات الأكثر احتياجًا في عدة مناطق بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 110.920 فردًا، ضمن مشروع توزيع زكاة الفطر في الصومال للعام 1445هـ.يُذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 40.920 كيسًا من الأرز يبلغ إجمالي وزنها 818.5 طنًا، يستفيد منها 245.520 فردًا بواقع 40.920 أسرة.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في العديد من الدول حول العالم للتخفيف من معاناتهم.