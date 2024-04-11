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أبناء شهداء الواجب والأيتام يحتفلون بالعيد في بوليفارد سيتي

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نظمت الهيئة العامة للترفيه (GEA)، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حفلًا ضم عددًا من أبناء شهداء الواجب والأيتام على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي.
واشتمل الحفل على مجموعة من الألعاب الحركية وألعاب الآركيد، إضافة إلى فعاليات فنية عدة منها الرسم على الوجه والتلوين، مع تقديم وجبات طعام وحلوى العيد.

عرض مسرحي

كما استمتع أبناء الشهداء والأيتام بعرض مسرحي تناولت أحداثه قصصًا عن عادات العيد في الماضي.
ويأتي الحفل ضمن مبادرات الهيئة العامة للترفيه (GEA) السنوية في مجال المسؤولية الاجتماعية، إذ تقدم الهيئة عددًا من الاحتفالات والبرامج ضمن المناسبات العامة وفي الفعاليات والمواسم.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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