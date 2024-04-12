شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أكثر من 30 فعالية احتفاء بعيد الفطر في محافظات جنوب الرياض والان نبدء بالتفاصيل

احتفالات عيد الفطر في الرياض

احتفالات العيد في السعودية

الدمام - شريف احمد - في 19 موقعاً احتفت محافظات جنوب منطقة الرياض بعيد الفطر المبارك متضمنة أكثر من 30 فعالية متنوعة.وشملت الفعاليات، الخرج، والدلم، والسليل، ووادي الدواسر والأفلاج، والحريق،وحوطة بني تميم، وبلديات المراكز التابعة للمحافظات.الفعاليات تنوعت أيضا ما بين أوبريتات وطنية، ومسارح للعائلة والطفل، وفقرات رياضية وترفيهية، وألعاب وأسواق شعبية.هذا بالإضافة إلى العروض الشعبية والمسابقات، وعروض للصوت والضوء والألعاب النارية.وتستمر الفعاليات حتى ثالث أيام العيد وسط مشاركة من الأجهزة الأمنية والهلال الأحمر وتفعيل لدور القطاع غير الربحي وبرامج التطوع.