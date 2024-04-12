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صور.. أكثر من 30 فعالية احتفاء بعيد الفطر في محافظات جنوب الرياض

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - في 19 موقعاً احتفت محافظات جنوب منطقة الرياض بعيد الفطر المبارك متضمنة أكثر من 30 فعالية متنوعة.
وشملت الفعاليات، الخرج، والدلم، والسليل، ووادي الدواسر والأفلاج، والحريق،وحوطة بني تميم، وبلديات المراكز التابعة للمحافظات.
احتفالات عيد الفطر في الرياض - واس

احتفالات عيد الفطر في الرياض

الفعاليات تنوعت أيضا ما بين أوبريتات وطنية، ومسارح للعائلة والطفل، وفقرات رياضية وترفيهية، وألعاب وأسواق شعبية.
هذا بالإضافة إلى العروض الشعبية والمسابقات، وعروض للصوت والضوء والألعاب النارية.
احتفالات عيد الفطر في الرياض - واس
احتفالات عيد الفطر في الرياض - واس

احتفالات العيد في

وتستمر الفعاليات حتى ثالث أيام العيد وسط مشاركة من الأجهزة الأمنية والهلال الأحمر وتفعيل لدور القطاع غير الربحي وبرامج التطوع.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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