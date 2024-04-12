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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أكثر من 30 فعالية احتفاء بعيد الفطر في محافظات جنوب الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - في 19 موقعاً احتفت محافظات جنوب منطقة الرياض بعيد الفطر المبارك متضمنة أكثر من 30 فعالية متنوعة.
وشملت الفعاليات، الخرج، والدلم، والسليل، ووادي الدواسر والأفلاج، والحريق،وحوطة بني تميم، وبلديات المراكز التابعة للمحافظات.
هذا بالإضافة إلى العروض الشعبية والمسابقات، وعروض للصوت والضوء والألعاب النارية.
وشملت الفعاليات، الخرج، والدلم، والسليل، ووادي الدواسر والأفلاج، والحريق،وحوطة بني تميم، وبلديات المراكز التابعة للمحافظات.
احتفالات عيد الفطر في الرياضالفعاليات تنوعت أيضا ما بين أوبريتات وطنية، ومسارح للعائلة والطفل، وفقرات رياضية وترفيهية، وألعاب وأسواق شعبية.
هذا بالإضافة إلى العروض الشعبية والمسابقات، وعروض للصوت والضوء والألعاب النارية.