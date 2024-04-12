السعودية | «الأرصاد»: شروره الأعلى حرارة بـ 41 مئوية.. والسودة الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن شروره تسجل أعلى درجة حرارة بـ 41 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ11 درجات مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، شروره 41، مكة المكرمة 37، جازان 34، المدينة المنورة وجدة والأحساء 33، الرياض 31 درجة مئوية.

وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن أبها وطريف 24، الباحة 23، السودة 19 درجة مئوية.