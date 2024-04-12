السعودية | رئاسة الشؤون الدينية تسخر جهودها لإثراء تجربة القاصدين والزائرين ليوم الجمعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

‎سخرت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، كل إمكانات المنظومة الدينية في الحرمين لتهيئة الأجواء الدينية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين لصلاة الجمعة، في إطار خطتها لتهيئة أجواء التهيئة التعبدية للقاصدين والزائرين خلال أيام عيد المبارك، الذي يصادف الجمعة ثالث أيامه المباركة.

ووجه معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، القيادات الدينية بضرورة تعزيز تجربة إثراء القاصدين والزائرين في يوم الجمعة؛ حاثاً القاصدين والزائرين على تعظيم الزمان والمكان الفاضل الذي عظَّمه الله -تعالى-، وعظَّمه رسوله ﷺ؛ أمر مشروع رعايته وتعظيمه، من غير إحداث ولا ابتداع، مشدداً على ضرورة الإنصات لخطبة الجمعة، وتجنَّب ما ينقص أجر جمعتك؛ من الانشغال باللغو والكلام والعبث والتصوير ونحو ذلك.

‎وأكد أن الرئاسة حرصت على تعميق فضيلة يوم الجمعة، وتكثيف البرامج التوعوية الميدانية، والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية؛ وفق خطة الرئاسة المرسومة لشهر رمضان المبارك، للجمعة الثانية وسط توقعات بمضاعفة وتزايد أعداد القاصدين والمعتمرين في الحرمين؛ ‎مبيناً جاهزية المنظومة الدينية في الحرمين الشريفين؛ لاستقبال القاصدين والزائرين، وخدمتهم وفق أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي الديني.