شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات المشتركة ينقل تهاني وزير الدفاع لرجال القوات المسلحة في الحد الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقل الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، تحيات وتهاني صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، لرجال القوات المسلحة في الحد الجنوبي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال زيارته لقوة جازان، وكان في استقباله، قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن محمد مصلح العمري، وقائد قوة جازان اللواء الركن سلطان الدعجاني، وعدد من كبار الضباط قي المنطقة. زيارة لقوة نجران كما أجرى قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بزيارة مماثلة لقوة نجران، وكان في استقباله قائد القوة اللواء الركن حسن الشهري وعدد من كبار الضباط في القوة.

وثمّن جهود الجميع وتضحياتهم في الذود عن حياض الوطن والدفاع عن مقدساته، سائلًا الله أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة - أيدها الله -.