السعودية | اللواء الداود يعايد المنومين بمستشفى قوى الأمن بالرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية وبرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، المرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقل اللواء الداود، تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للمرضى المنومين، معربًا عن أمنياته للجميع بالشفاء العاجل.

من جهة أخرى، زار مدير مستشفى قوى الأمن بالدمام بالإنابة الدكتور بشر عداس، ومدير خدمات المرضى بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة مبارك بن سلمان آل مجري، المرضى المنومين في المستشفى ونقلا لهم تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بهذه المناسبة.