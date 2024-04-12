شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على الشرقية ومكة وأتربة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الجمعة، عن إنذار أصفر بالمنطقة الشرقية والرياض ومكة، منبها بهطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح وتدن في الرؤية.
ويشمل الإنذار بالمنطقة الشرقية، الأحساء والعديد والبقيق، وينتهى السبت عند الساعة 12:00.
يتوقع المركز أمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
الإنذار الأصفر - #المنطقة_الشرقية - #الأحساء #العديد #بقيق — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 12, 2024
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ويتوقع المركز، أتربة مثارة، مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.
فيما يستمر الإنذار على منطقة مكة المكرمة، في العرضيات، حتى السبت الساعة 11:00.
ويتوقع المركز، أمطار خفيفة الساعة 21:00، مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية.
ويشمل الإنذار بالمنطقة الشرقية، الأحساء والعديد والبقيق، وينتهى السبت عند الساعة 12:00.
يتوقع المركز أمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
الإنذار الأصفر - #المنطقة_الشرقية - #الأحساء #العديد #بقيق
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طقس السعوديةكما يشمل الإنذار منطقة الرياض، في الأفلاج - السليل - وادي الدواسر، من اليوم الجمعة حتى السبت الساعة 23:00.
ويتوقع المركز، أتربة مثارة، مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.
فيما يستمر الإنذار على منطقة مكة المكرمة، في العرضيات، حتى السبت الساعة 11:00.
ويتوقع المركز، أمطار خفيفة الساعة 21:00، مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية.