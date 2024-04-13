السعودية | بلدية رفحاء تختتم فعالياتها الاحتفالية بعيد الفطر المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت بلدية محافظة رفحاء، التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية مساء الجمعة، فعالياتها الاحتفالية بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ، التي شهدت حضوراً من الأهالي والزائرين خلال اليومين الماضيين بحديقة الأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد، بمحاذاة طريق الشمال الدولي.

وتنوعت الفعاليات بين جادة العيد، ومسرح الطفل، والألعاب الكرنفالية، والإنشاد، والألعاب الهوائية، واستعراض الدمى، ومسابقات الأطفال، وجلسات السمر، ومرسم الطفل، إضافةً لأركان الأسر المنتجة، وعربات الطعام، إضافة إلى عدد من الفقرات التي جسدت مظاهر احتفالات العيد بكل جمالية ومتعة.