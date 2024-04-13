القبض على مواطن في الرياض لقتله رجل وامرأة

الشؤون الإسلامية تحذر من التعامل مع رسالة تنتحل اسم الوزارة حذرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من التعامل مع رسالة متداولة غير صحيحة، والتي انتحلت اسم الوزارة وشعارها وتُسهّل من... الرياض : الرياض : دوت الخليج 04 شوال 1445 هـ 04 شوال 1445 هـ 5 أيام على ‏بدء تخفيض سداد المخالفات المروية.. تعرف على أبرز الأسئلة الشائعة تبقت 5 أيام على تطبيق قرار تخفيض سداد المخالفات المرورية فيما نشر المرور السعودي عبر حسابه على منصة إكس، أبرز الأسئلة الشائعة عن... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 04 شوال 1445 هـ 04 شوال 1445 هـ القبض على مقيم لتحرشه بامرأة في مكة قبضت شرطة العاصمة المقدسة على المقيم من الجنسية المصرية وليد السيد عبد الحميد، لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 03 شوال 1445 هـ 03 شوال 1445 هـ قائد القوات المشتركة ينقل لمنسوبي القوات المسلحة في الحد الجنوبي تهنئة وزير الدفاع بعيد الفطر‬⁩ نقل قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، تحيات وتهاني وزير الدفاع الأمير خالد... جازان: دوت الخليج جازان: دوت الخليج 03 شوال 1445 هـ 03 شوال 1445 هـ بيئة مكة تصادر أكثر من 9 أطنان من الأسماك والخضروات بجدة أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبد الله الخليف أن فرع وزارة البيئة والمياه... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 03 شوال 1445 هـ 03 شوال 1445 هـ رئاسة الشؤون الدينية تسخر جهودها ليوم الجمعة سخرت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، كل إمكانات المنظومة الدينية في الحرمين لتهيئة الأجواء الدينية الإيمانية... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 03 شوال 1445 هـ 03 شوال 1445 هـ واجهة جدة البحرية تستقبل الأهالي والزوار بفعاليات متنوعة خلال أيام العيد شهدت الواجهة البحرية بمحافظة جدة توافد سكان وزوّار المحافظة، للاستمتاع بالتجارب الاستثنائية للترفيه التي توفرها مرافق الواجهة... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 02 شوال 1445 هـ 02 شوال 1445 هـ

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