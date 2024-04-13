شكرا لقرائتكم خبر عن بالزي السعودي.. زيارة وداعية للسفير الصيني لمركز البحوث والتواصل المعرفي والان نبدء بالتفاصيل



عبّر السفير الصيني عن بالغ شكره للمركز، مثمنًا ومنوهًا بعمق العلاقات التي نشأت بين السفارة الصينية وهو شخصيًا وبين مركز البحوث –إبان فترة عمله المنقضية- مشيدًا بدور المركز في تنمية العلاقات الثقافية بين المملكة العربية

وعبر رئيس المركز عن بالغ امتنانه للسفير الصيني؛ لما قدمه من نموذج دبلوماسي ثقافي نشط وفعال خلال فترة عمله، وهذا ما أثر إيجابًا في مسار العلاقات بين البلدين بوجه عام، والعلاقات الثقافية والعلمية على وجه الخصوص، منوهًا بما قدمته السفارة ممثلة بالسفير تشن وي تشينغ من خدمات جليلة ودعم وتسهيلات لمركز البحوث والتواصل المعرفي، وهذا ما أسهم في تفعيل دوره وتمتين علاقاته مع المراكز البحثية والمؤسسات العلمية والثقافية الصينية.

الدمام - شريف احمد - أجرى سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ زيارة وداعية إلى مركز البحوث والتواصل المعرفي؛ حيث استقبله الدكتور يحيى محمود بن جنيد رئيس المركز، والأستاذ عبدالله الكويليت المدير التنفيذي.عبّر السفير الصيني عن بالغ شكره للمركز، مثمنًا ومنوهًا بعمق العلاقات التي نشأت بين السفارة الصينية وهو شخصيًا وبين مركز البحوث –إبان فترة عمله المنقضية- مشيدًا بدور المركز في تنمية العلاقات الثقافية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية من خلال ما قدمه من أعمال تتعلق بالتواصل الحضاري والثقافي، وتنظيم اللقاءات، وورش العمل، والنشر المشترك، وإعداد الكتب والدراسات، والمشاركة الفاعلة في معارض الكتاب بالصين، واستقبال الوفود الصينية المختلفة، وتقديم الدعم والمشورة لها.وعبر رئيس المركز عن بالغ امتنانه للسفير الصيني؛ لما قدمه من نموذج دبلوماسي ثقافي نشط وفعال خلال فترة عمله، وهذا ما أثر إيجابًا في مسار العلاقات بين البلدين بوجه عام، والعلاقات الثقافية والعلمية على وجه الخصوص، منوهًا بما قدمته السفارة ممثلة بالسفير تشن وي تشينغ من خدمات جليلة ودعم وتسهيلات لمركز البحوث والتواصل المعرفي، وهذا ما أسهم في تفعيل دوره وتمتين علاقاته مع المراكز البحثية والمؤسسات العلمية والثقافية الصينية.



السفير الصيني بالزي السعودي



وحضر السفير الصيني مرتديًا الزي السعودي الرسمي، تأكيدًا لما يحمله من مشاعر طيبة تجاه المملكة وشعبها، وتطلع سعادته إلى مزيد من تعميق العلاقات بين البلدين، وقد أشاد بمكانة المملكة ودورها المحوري إقليميَّاً ودوليَّاً.

وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس المركز السفير الصيني مجموعة من الهدايا التذكارية أبرزها كتاب (سلمان بن عبد العزيز: رصد لأخباره الصحفية من 1935- 1987م) ومجموعة من الكتب السعودية المترجمة من العربية إلى الصينية، إلى جانب هدايا تذكارية.