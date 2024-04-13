شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة السعودية الـ 46 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة والان نبدء بالتفاصيل

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الأوضاع في غزة

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 46، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.من ناحية أخرى، حذّر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، من استمرار الأوضاع الصعبة في غزة.وأكد خطورة الوضع في الشمال بشكل خاص، حيث ألغيت جميع البعثات المقررة لتوزيع المساعدات، مما أثر سلبًا على حالة الأطفال وسوء التغذية.