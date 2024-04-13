شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 344 كيلوجرامًا من المخدرات في جازان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
في نفس السياق، أحبطت الدوريات في قطاع العارضة تهريب 194 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].
وأكدت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
في نفس السياق، أحبطت الدوريات في قطاع العارضة تهريب 194 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
الشبو المخدركما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السيريلانكية بمنطقة تبوك لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ترويج المخدراتوأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].
وأكدت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.