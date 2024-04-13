السعودية | تفاعل أهالي “مركز اليمامة” مع احتفال عيد الفطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-الرياض

شهد رئيس مركز اليمامة بمحافظة الخرج فراج بن ضيدان أبوثنين احتفال أهالي المركز بمناسبة عيد الفطر المبارك والمقام بالمركز الاجتماعي والحضاري.

واشتمل الحفل على فقرات متنوعة منها الحفل الخطابي والعرضة السعودية والفنون الشعبية وسط تفاعل من الحضور.

من جانبه هنأ رئيس مركز اليمامة في كلمته خلال الحفل الرسمي أهالي المركز بمناسبة عيد الفطر المبارك داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن والقيادة وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وقدم “أبو ثنين ” خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ محافظة الخرج على دعمه الدائم لاحتفالات وفعاليات مركز اليمامة.