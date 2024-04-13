شكرا لقرائتكم خبر صندوق البحر الأحمر يدعم مشاريع الإنتاج السينمائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن صندوق البحر الأحمر عن إطلاق الجولة الثانية من دورته الرابعة، المكرسة لدعم المشاريع في مرحلة الإنتاج، التي تستمر حتى 30 أبريل الحالي.

ويستقبل الصندوق طلبات التقديم من مخرجين من أصول وجنسيات عربية وأفريقية، فاتحا أبوابه للمشاريع الروائية الطويلة التي لا تقل مدتها عن 60 دقيقة جنبا إلى جنب مع المشاريع الوثائقية وأفلام التحريك.

ويقدم الصندوق الدعم للمشاريع الجاهزة لإنتاجها والبدء بعمليات التصوير، التي تشمل الأفلام الطويلة لا تقل عن 60 دقيقة، سواء الروائية أو التحريك، من مخرجين عرب أو من أصول عربية أو من جنسية أفريقية، والمسلسلات (25 – 59 دقيقة للحلقة)، من مخرجين عرب أو من أصول عربية أو من جنسية أفريقية، إضافة إلى الأفلام القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، سواء الروائية أو الوثائقية أو التحريك، من مخرجين سعوديين.