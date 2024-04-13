صندوق البحر الأحمر يدعم مشاريع الإنتاج السينمائية

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ويستقبل الصندوق طلبات التقديم من مخرجين من أصول وجنسيات عربية وأفريقية، فاتحا أبوابه للمشاريع الروائية الطويلة التي لا تقل مدتها عن 60 دقيقة جنبا إلى جنب مع المشاريع الوثائقية وأفلام التحريك.
ويقدم الصندوق الدعم للمشاريع الجاهزة لإنتاجها والبدء بعمليات التصوير، التي تشمل الأفلام الطويلة لا تقل عن 60 دقيقة، سواء الروائية أو التحريك، من مخرجين عرب أو من أصول عربية أو من جنسية أفريقية، والمسلسلات (25 – 59 دقيقة للحلقة)، من مخرجين عرب أو من أصول عربية أو من جنسية أفريقية، إضافة إلى الأفلام القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، سواء الروائية أو الوثائقية أو التحريك، من مخرجين سعوديين.
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