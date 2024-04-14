السعودية | أعمال صيانة بطريق الملك فهد مع عدة تقاطعات حتى 21 مايو المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تبدأ أمانةُ الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، تنفيذَ أعمال الصيانة وإعادة السفلتة بطريق الملك فهد، ابتداءً من تقاطعه مع طريق الثمامة وحتى طريق الملك سلمان بالاتجاهين، اعتبارًا من اليوم الجمعة.

كما تشمل أعمالُ الصيانة التي تعتزم الأمانة والمرور تنفيذها، تقاطعَ طريق الملك فهد مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية”، وطريق أنس بن مالك.

وأكدت الأمانة أن أعمال الصيانة التي تستمرّ حتى 21 مايو المقبل، تهدف للإسهام في رفع جودة الطرق وسلامتها نحو الوصول إلى تحقيق التنقل الآمن.