السعودية | بسبب التوترات.. الخطوط السعودية تعلق رحلاتها الداخلية المتجهة شمال السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

علقت الخطوط السعودية رحلاتها إلى المطارات الداخلية التي تقع في شمال السعودية، بالقرب من منطقة التوترات الحالية، وكانت عدداً من الرحلات قد تم تأجيلها، وأخرى كانت أقلعت من الرياض متجهة إلى القريات المحاذية للأردن قبل أن تعود أدراجها إثر قرار التعليق.

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت السلطات الأردنية اليوم، إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت، ابتداءً من الساعة الـ 8 مساءً بتوقيت 11:00 مساءً بالتوقيت المحلي، لعدة ساعات قادمة، على أن يتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات.

وأوضحت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني أن القرار يأتي حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية، في ظل تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة، وفقاً للمعايير المتبعة عالمياً.