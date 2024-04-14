شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. مقتل شخص وإصابة العشرات في حادث خطوط "تلفريك" في أنطاليا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة مكافحة الكوارث التركية (آفاد)، إنقاذ آخر شخص من بين 184 شخصًا علقوا في الجو بعد حادث تحطم عربة تلفريك أمس الجمعة في جنوبى تركيا، أمس السبت.وعرضت قناة "تي.آر.تي" الحكومية لقطات لرجل يتم نقله إلى طائرة مروحية من مقصورة تلفريك في منتجع أنطاليا المطل على البحر المتوسط.وذكرت القناة إن الرجل في صحة جيدةن فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية ومسؤولون أن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب سبعة آخرون على الأقل، بعد الحادث.وكتب وزير الداخلية، علي يرلي قايا، اليوم السبت على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنه تم إجلاء 98 شخصًا من أصل 184 تقطعت بهم السبل في الجو منذ وقوع الحادث مساء أمس الجمعة.وأضاف وزير الداخلية أنه تجرى جهود إنقاذ بمشاركة أكثر من 500 فرد وثماني طائرات.وذكرت "آفاد" أن إجمالي 25 كابينة كانت معلقة في بادئ الأمر، على ارتفاع عدة أمتار في الهواء. يأتي هذا الحادث، في موسم مزدحم بالتزامن مع عطلة عيد الفطر.ويجرى تحقيق للتعرف على ملابسات وقوع الحادث، وفي الوقت نفسه، يتم البحث عن مجموعة من المشتبه بهم، بما في ذلك موظفون بالشركة المشغلة، لاعتقالهم كجزء من التحقيق، وفقا لما كتبه وزير العدل يلمظ تونتش على منصة (إكس).