شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة مطولة واحدة قبل نهاية العام الدراسي.. إليك موعدها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعود أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من جميع مراحل التعليم العام في التعليم الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي لمقاعد الدراسة غداً الاثنين، حيث تستقبل أكثر من 30 ألف مدرسة في مختلف مدن ومحافظات المملكة الطلاب والطالبات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

ويعود أيضًا أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات لانتظام الطلاب في مدارسهم في بيئة آمنة وايجابية.





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يشار إلى أنه يتبقى في الفصل الدراسي الثالث إجازة مطولة واحدة تبدأ يوم 23 شوال، ويشهد اختبارات أعمال السنة يوم 12 شوال، وإغلاق تسجيل طلاب الصف الأول يوم 23 شوال، ويوم الإحد 4 ذو القعدة اختبارات نافس وتكون بداية الاختبارات النهائية يوم 27 ذو القعدة، إضافة الى بداية تسجيل الرغبات للنقل الداخلي من 12 الى 16 شوال، وتختتم العام الدراسي بإجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم يوم 4 / 12 / 1445 هـ .

وكانت إدارات المدارس عملت على جاهزية المباني المدرسية والمرافق والقاعات التعليمية، والتأكد من سلامة المدرسة ومحيطها وعدم وجود ما يعيق الوصول إليها، والتأكيد على أهمية انتظام الدراسة من يوم الغد الاثنين بداية العودة بعد إجازة عيد الفطر والبداية الجادة بالتدريس من اول حصة دراسية وفق الجداول الدراسية.